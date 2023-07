Le Grand Chalon fait le bilan des aménagements de la zone économique ACTISUD

Depuis plus de 20 ans, la zone économique ACTISUD subit de nombreux aménagements afin d’y assurer l’implantation d’entreprises.

En l’occasion, Sébastien Martin, président de l’agglomération, s’est rendu sur place en ce début de semaine pour constater les évolutions de ce chantier et développer les futurs projets d’implantation.

Selon lui, « l’attractivité d’ACTISUD témoigne de l’attractivité économique de tout le Grand Chalon et de la capacité de l’agglomération à savoir répondre aux entreprises dont les projets répondent aux besoins du territoire. »



Pour rappel, l’ensemble de ces travaux menés depuis les années 2000 ont permis à ACTISUD de devenir l’une des zones d’activités économiques les plus attractives de Chalon.

A noter que ces travaux représentent environ 22 millions d’euros d’investissement du Grand Chalon avec pour concessionnaire du site la SEM Val de Bourgogne.

ACTISUD accueille aujourd’hui une quarantaine d’entreprises, et envisage plus de 8 nouveaux projets dans le futur pour continuer d’agrandir l’attractivité du site.