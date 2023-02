Le Grand Chalon lance un 4e orchestre à l’école Charles Emile Jacque d’Epervans

L’agglomération soutient le déploiement du dispositif Orchestres à l’École via l’action de son Conservatoire à rayonnement régional. Le but étant de créer un orchestre au sein d’une classe, grâce à l’intervention hebdomadaire d’une équipe pédagogique spécialisée. Ce dispositif est aujourd’hui reconnu en termes d’amélioration de l’écoute, de la concentration et de la confiance en soi.

Le Conservatoire du Grand Chalon met 5 enseignants à disposition et fournit les instruments de musique acquis grâce au soutien financier de l’association nationale Orchestre à l’École qui accompagne par ailleurs la structure dans cette démarche.

Grâce à un partenariat entre le CRR, l’Éducation Nationale et les communes de l’agglomération impliquées, trois Orchestres à l’Ecole ont été créés depuis 10 ans dans des classes allant du CP au CM2.