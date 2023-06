Le Grand Chalon présente son nouveau site internet

Le nouveau site internet du Grand Chalon est désormais en ligne. Aux couleurs de l’agglomération, l’interface est maintenant plus intuitive et plus moderne. L’objectif est de proposer les meilleurs services et d’être au plus près des habitants.



Vous pourrez donc accéder à des supports d’information pédagogiques pour mieux comprendre les services destinés à la population, effectuer des démarches en ligne ou encore consulter l’actualité du Grand Chalon et les événements prévus dans l’agglomération avec plus de facilité.



Rendez-vous donc sur le nouveau site internet ici.