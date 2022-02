Le grand show du Super Bowl

Ce dimanche c’était le rap qui était mis à l’honneur lors du célèbre spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2022. En effet, le concert de la mi-temps a réuni cinq stars internationales pour un même spectacle.

Mais ce sont en réalité six légendes du hip-hop qui se sont réunis sur scène pour un show de 14 minutes. 50 cent a rejoint Eminem, Kendrick Lamar, Dr Dre, Snoop Dogg, Mary J Blidge pour interpréter In Da Club.

Ce gigantesque show a été ouvert par Dr Dre et Snoop Dog sur la chanson The Next Episode ou Still Dree.

Autre moment fort du show, lorsque Eminem s’est agenouillé à la fin de sa perfomance en hommage à l’icône des Droits civiques Colin Kaepernick et contre les violences policières racistes. Un geste fort, fait en dépit de l’interdiction de la NFL. Il faut savoir que la mi-temps du Super Bowl est régulièrement utilisée par les artistes pour envoyer des messages politiques.

Tous les ans, la mi-temps de la finale du Super Bowl est l’un des moments les plus attendus par les téléspectateurs. Ce sont les plus grands artistes du monde qui s’y produisent comme Beyonce, Michael Jackson, Lady Gaga, The Weeknd, Jenifer Lopez et bien d’autres.

Le match s’est ensuite poursuivi à la mi-temps et ce sont les Rams de Los Angeles qui ont été sacrés face aux Bengals de Cincinnati. Score final 23-20