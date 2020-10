Le « Grenelle de l’Education » est lancé ce jeudi

Jean-Michel Blanquer lance ce jeudi le Grenelle de l’éducation censé mettre davantage les professeurs « au centre de la société ».

Hasard du calendrier ce Grenelle, qui était prévu à l’agenda du ministère bien avant la semaine dernière, intervient donc au lendemain de l’hommage national à Samuel Paty.



Toutefois Jean-Michel Blanquer le reconnait, « Aujourd’hui, il y a un sujet de protection des professeurs mais aussi de reconnaissance des professeurs. Cette question existait avant et nous devons lui apporter une réponse, c’est pourquoi nous travaillons depuis plusieurs mois avec les organisations syndicales sur ce que nous appelons l’agenda social et ceci débouche (…) sur le Grenelle de l’éducation (…) Le sursaut national doit nous conduire à considérer que le professeur est central dans notre société et que chacun d’entre nous dans notre vie de parent d’élève, de citoyen, doit respecter les professeurs et avoir des discours qui mettent le professeur au centre de notre société »



Durant ce Grenelle, il devrait être question d’une augmentation des salaires des enseignants mais aussi de mesures de protection supplémentaires