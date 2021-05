Le Groupama Stadium va devenir un centre de vaccination permanent

À partir du 7 juin, le Groupama Stadium deviendra un centre de vaccination permanent.

Depuis le mois d’avril, l’antre de l’OL a accueilli plusieurs journées de vaccination. À ce jour, ce sont plus de 40 000 doses qui ont pu être distribuées.

Cette pérennisation est réalisée sous le pilotage et la coordination de la Préfecture du Rhône et de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et grâce au concours de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des sapeurs-pompiers du Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône, des Hospices Civils de Lyon, des professionnels de santé mobilisés par les Unions régionales de professionnels de santé (URPS) médecins et infirmiers, de l’Olympique Lyonnais et des bénévoles.

Les inscriptions seront ouvertes pour les personnes éligibles et volontaires. Elles sont invitées à prendre un rendez-vous via le site sante.fr ou par téléphone au 04 23 10 10 10 pour une première dose de vaccin.