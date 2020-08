Le hashtag “Come to Lyon” enflamme la toile !

Ce lundi, les supporters lyonnais ont enflammé la toile sur Twitter, réclamant l’arrivée de Facundo Pellistri, jeune pépite ciblée par le club rhodanien.



Courtisé par de grosses écuries européennes, l’ailier de Peñarol (18 ans) serait sur le point de s’engager avec l’Olympique Lyonnais. S’il avait encore besoin d’un signe, il devrait être convaincu par cette ferveur.

Come to Lyon en TT pour faire venir Pellistri, après la propagande Guimaraes 😅👌 — Alex (@BenzVII) August 10, 2020

Fin juillet, le club uruguayen a même confirmé les discussions avec la formation rhodanienne via son vice-président Rodolfo Catino. « Il y a beaucoup d’offres. Juninho Pernambucano, qui est aujourd’hui directeur sportif de l’OL, m’a appelé et on s’est dit qu’on se reparlerait. La première offre n’a pas été acceptée. »



La première offre à hauteur de 5 millions d’euros a ainsi été refusée. L’OL devrait formuler une offre de près de 10 millions d’euros pour tenter d’acquérir le jeune joueur. Le club rhodanien va devoir rapidement repasser à l’action car d’autres clubs, comptent bien s’offrir l’Uruguayen. La Juventus et les deux clubs de Manchester seraient tout aussi intéressés que l’OL, même si aucune offre n’a été formulée par ces formations.