Le Havre – OL : l’avant-match

Le Havre – Olympique Lyonnais, 18e journée de Ligue 1, dimanche 17h05. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

La passe de 5 ?

En cas de succès, Lyon gagnerait un cinquième match consécutif toutes compétitions confondues, ce qui serait du jamais vu depuis janvier-février 2001 : Saint-Etienne (0-5), Bordeaux (2-1), Dijon (0-1), Strasbourg (3-0) et Ajaccio (5-1, en coupe).

Pierre Sage parle du Havre

#TonicSport – Maitland-Niles actuellement en conf. de presse à l’#OL : « C’est un sentiment agréable de se sentir maintenant comme une équipe. On a eu besoin de temps pour se connecter mais c’est quelque chose qui s’est enfin passée » pic.twitter.com/97a2O4KK0k — Tonic Radio (@tonic_radio) January 12, 2024

Les recrues scrutées

Si Perri sera simplement la doublure de Lopes, Adryelson et Fofana pourraient bénéficier de leurs premières minutes sous les couleurs de l’OL. On songe ici surtout au jeune ailier belge qui a des chances d’entrer en jeu au cœur de la seconde période. Mais Adryelson peut aussi avoir l’opportunité de débuter si Pierre Sage décide d’aligner une défense centrale à trois éléments, dans la mesure où Lovren est suspendu.

Pierre Sage parle d’Adryelson

Pierre Sage parle de Fofana

Le saviez-vous ?

Le stade Océane sera archi-plein pour cette rencontre. Pour la cinquième fois d’affilée, la rencontre à domicile du HAC se disputera à guichets fermés. 25 000 spectateurs seront présents. A domicile, le bilan des Normands est équilibré : 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites.

Les statistiques marquantes (Opta) :

L’OL n’a plus perdu contre le Havre en Ligue 1 depuis mars 1999 et une défaite 1-0 à l’extérieur. Depuis Lyon a gagné six fois sur sept, avec un nul cette saison6 (0-0).



Le HAC a perdu 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (pour une victoire 3-1 contre Nice), alors qu’il était invaincu lors des 5 rencontres précédentes (1 succès, 4 nuls).



Lyon a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1, une première depuis avril 2023 (3 également). L’OL n’a pas encaissé de but sur ces 3 rencontres et pourrait enchaîner 4 victoires tout en rendant un clean sheet dans l’élite pour la première fois depuis décembre 2014-janvier 2015 (5).

