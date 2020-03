Le huis clos confirmé pour Juventus – OL

La confirmation est tombée ce mardi, le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre la Juve et l’OL se jouera bien à Turin mais à huis clos comme le match de ce mercredi soir entre le PSG et Dortmund. La décision a été validée par l’UEFA, selon le président de l’OL, “Ce qui nous inquiète, ce sont ces dispositions à géométrie variable. Et pour les matches internationaux, bizarrement, on ne protège pas les équipes visiteuses”.



Les Lyonnais qui ne se rendront à Turin que le jour du match, l’hôtel dans lequel les joueurs doivent se rendre pour la mise au vert sera désinfecté.



A noter qu’une décision devrait être prise aujourd’hui en ce qui concerne la finale de la Coupe de la Ligue entre l’OL et le PSG. Pour rappel, le match doit avoir lieu le 4 avril au Stade de France