Le LOU annonce 4 nouvelles recrues pour la saison prochaine

Mardi, lors de l’émission digitale “Le LOU fait son live !”, Yann Roubert et Pierre Mignoni, président et manager du club, ont annoncé aux supporters du LOU Rugby le nom des premières recrues qui rejoindront le groupe lyonnais pour la saison 2021 / 2022.



Des recrues renommées



– Guillaume Marchand, talonneur formé au Stade Toulousain est passé par les catégories jeunes avant d’être lancé au plus haut niveau lors de la saison 2018 / 2019. Participant et gagnant au Tournoi des 6 Nations ainsi qu’au Championnat du Monde U20 en 2018, il rejoindra le LOU Rugby pour une année.



– Mohammed Boughanmi, pilier formé à Bobigny rejoint Béziers en PRO D2 en 2013 avant d’être courtisé par Toulon. Après trois bonnes saisons à La Rochelle, il arrive à Pau en 2019. Blessé par la suite, il souhaite retrouver son plus haut niveau avec le LOU Rugby qu’il intègrera pour un an.



– Romain Taofifenua, deuxième ligne a été formé du côté de Perpignan. Après une arrivée remarquable, il enchaîne plus de 65 matchs avec l’USAP en TOP 14. Il a intégré par la suite Toulon et s’est hissé en équipe de France avec qui il compte aujourd’hui 23 sélections. Cette recrue sera de taille pour le club lyonnais pour les trois prochaines années.



– Enfin, Lima Sopoaga, buteur expérimenté de 16 sélections, rejoint le LOU Rugby pour pallier au départ à la retraite de Jonathan Wisniewski. Le buteur pourra apporter son expérience au club de rugby lyonnais pour les deux années à venir.