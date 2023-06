Le LOU éliminé en barrage face à Bordeaux

Le LOU Rugby s’est incliné 25 à 32 face à l’Union Bordeaux Bègles ce dimanche soir lors du barrage des phases finales de Top 14. Une défaite qui élimine les joueurs de Xavier Garbajosa et qui met fin à leur saison. Les Lyonnais ont craqué en toute fin de partie après avoir fait la course en tête durant une grande partie du match. Et n’auront pas été aidé par un arbitrage litigieux, agrémenté d’une panne lunaire de l’assistance vidéo dans la partie, tandis que deux essais bordelais étaient contestables…