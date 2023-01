Le LOU Rugby a son destin entre ses mains

Le LOU Rugby reçoit les Sud-africains des Blue Bulls, au Matmut Stadium à Gerland. Match très important car c’est la dernière chance pour les Lyonnais de se qualifier pour le prochain tour de la Champions Cup.

Avec le nouveau format de la coupe d’Europe, les 8 premiers sont qualifiés pour la suite du tournoi. Actuellement 10es, les joueurs de Xavier Garbajosa peuvent encore rêver se qualifier.

Mais pour espérer une qualification, il faudra battre les Blue Bulls de Pretoria, 6es au classement. Le match aller, en décembre, s’était soldé par une victoire des Sud-africains, 42-36. Mais cette fois-ci, l’enjeu n’est plus le même et le LOU sera galvanisé par l’ambiance dans les travées de Gerland et par l’énorme enjeu du match.

“La Champions Cup reste un objectif pour moi et mes joueurs. On ne doit pas se contenter d’être reversé en Challenge”, déclare le coach du LOU.

L’exploit est possible pour les Lyonnais, vainqueur de la Challenge Cup en 2022, les ressources offensives et défensives seront très importantes. Coup d’envoi à 21h.