Le LOU va distribuer 1500 paniers solidaires aux étudiants

Pour soutenir la jeunesse, le LOU Rugby s’est associé à l’école d’ingénieur en agronomie ISARA pour mettre en place une opération de distribution de 1500 paniers solidaires pour les étudiants.



La distribution aura lieu jeudi 6 mai de 9h à 19h, au Matmut Stadium de Gerland. L’équipe espoir du LOU Rugby sera mobilisée pour assurer la permanence. Plat de pâte, fruits et légumes, produits d’hygiène, recettes, goodies… Le club souhaite donner un “coup de pouce aux étudiants qui ont subi la crise de plein fouet”.



Pour profiter de cette distribution, il est nécessaire de s’inscrire sur le site billetterie.lourugby.fr et de venir muni de sa carte d’identité et d’un sac.