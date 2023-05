Le Lyon Street Food festival 2023 se dévoile

Le Street Food Festival revient dans un mois pour l’édition 2023, et cette fois-ci, il vous emmène direction Tuscon (Arizona), Rennes et en Asie. Le but : mélanger nourriture, musique et culture en mettant sur le devant de la scène des chefs de tout horizon.



Pour cette nouvelle édition, axée sur les femmes, la jeune génération de chefs et de pâtissiers est présente. Au programme 400 ateliers participatifs, 60 concerts et Dj sets avec 20 espaces scénographiés. Plus de 200 recettes seront proposées, 120 chefs et pâtissiers seront présents.



Les habitués pourront retrouver le Hall street food pour les fans de salé et le Sugar circus pour les fans de sucré. Et les enfants ne sont pas oubliés avec le Family Corner qui propose 25 ateliers pour les familles et un menu complet pour les enfants préparé par Grégory Cuilleron.

Cette année, le festival vous fera voyager avec trois destinations :



– Tucson en Arizona avec 6 chefs provenant de cette région américaine ainsi que des ateliers de danse traditionnelle, et de dégustations.

– Rennes avec 6 chefs et des ateliers live painting, atelier de Tatoo et bien d’autres.

– Et l’Asie avec Asia street market, composé de 6 pays asiatiques, présentés par 12 chefs et 25 ateliers et performances.

Coté gastronomie, on retrouvera Dominique Crenn cheffe d’un restaurant 3 étoiles, Nina Métayer pâtissière française élue à deux reprises, meilleur pâtissier de l’année ou encore François Daubinet, un des chefs pâtissiers les plus plébiscités de sa génération.



Côté musique, vous pourrez assister à un concert de Philippe Etchebest (à la batterie) accompagné de ses amis chefs dans leur groupe : Chef & the gang. Joey Starr sera lui présent, côté cuisine.



400 ateliers gratuits seront proposés. Le festival se déroulera aux Usines Fagor Brandt du 15 juin au 18 juin. Vous pourrez en profiter de 18h à 00h le jeudi et vendredi et de 11h à 00h le samedi et jusqu’à 22h30 le dimanche.

Le tarif adulte est à 10€ et pour les enfants entre 8 et 14 ans à 5€, pour les plus petits, c’est gratuit.



Pour en savoir plus sur la programmation et la billetterie rendez-vous ici