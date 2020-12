Le Lyon Whisky Festival reporté à mai 2021

Initialement prévue fin février au palais de la Bourse, la 3e édition du Lyon Whisky Festival a été reporté en mai 2021.



Pour ces deux jours de festivités autour du whisky, le festival compte toutefois en mettre plein les yeux aux amateurs et a convoqué les meilleurs des partenaires : The Whisky Lodge, le Ninkasi, les fromages Beaufort et l’incontournable Whisky Magazine.



Samedi 8 et dimanche 9 mai de 10h à 20h, les festivaliers pourront ainsi naviguer entre les dégustations et les “masterclass” consacrées au célèbre spiritueux.



Pour favoriser l’accueil des participants, plusieurs créneaux ont été mis en place :



Samedi 8 mai



Entrées VIP – 1er créneau : 11h-16h / 2ème créneau : 16h15-20h

Entrées découvertes – 1er créneau : 12h-16h / 2ème créneau : 16h15-20h



Dimanche 9 mai



Entrées VIP – 1er créneau : 10h-15h / 2ème créneau : 15h15-19h

Entrées découvertes – 1er créneau : 11h-15h / 2ème créneau : 15h15-19h



Les tarifs vont de 35 à 65 euros pour les entrées découvertes, 80 à 165 euros pour les entrées VIP.



Plus d’informations sur le site.