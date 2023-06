Le Lyonnais Karim Benzema va quitter le Real Madrid

Coup de tonnerre dans la capitale espagnole ! Le Real Madrid a annoncé ce dimanche via un communiqué le départ de son attaquant français Karim Benzema. Arrivé en 2009 en provenance de l’Olympique Lyonnais, le Brondillant aura passé 14 saisons sous les couleurs de la Casa Blanca en ayant remporté 25 trophées, dont 5 Ligues des champions et 4 championnats d’Espagne, ce qui en fait le joueur le plus titré de l’histoire du Real Madrid. Il semblerait que Benzema se dirige désormais vers l’Arabie Saoudite où un contrat juteux de plusieurs centaines de millions d’euros l’attendrait. Affaire à suivre…