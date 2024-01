Le Lyonnais Xavier Sacriste, sacré champion du monde de boulangerie

Cela faisait proche de 16 années que la France n’avait pas remporté ce titre prestigieux. Alors que le lyonnais Xavier Sacriste, accompagnés de deux autres boulangers émérites, remporte la coupe du monde de la boulangerie ce lundi 22, à Paris. Il concourait dans la catégorie de la pièce artistique.

Après avoir côtoyé les plus grands chefs et leurs tables de renom, comme par exemple Robuchon Daroze, et la Maison Pic, il est devenu l’un des plus grands boulangers lyonnais en formant à l’Institut Lyfe, anciennement Paul Bocuse. Ainsi, Xavier Sacriste vient donc de remporter le titre le plus prestigieux : champion du monde.

Un titre d’autant plus incroyable en vue de la concurrence qui était très rude. En effet les pays asiatiques gagnent depuis des années. Cette année, la Corée du Sud et le Japon sont respectivement deuxième et troisième.

A.B