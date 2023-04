Marseille : le mac rouvre ses portes avec une exposition-évènement

Le musée d’art contemporain de Marseille accueille à nouveau les Marseillaises et les Marseillais après quatre ans de travaux et une remarquable campagne de rénovation.

Au programme, un tout nouveau hall d’accueil, un parcours totalement réinventé, un toit-terrasse dominant la ville…



Autant dire une révolution, dans cette institution du quartier de Bonneveine, proche des Calanques et avenue du Prado, inaugurée en 1994 et qui bénéficiait déjà d’une notoriété certaine.

Un lifting complet, donc, qui a de quoi faire de cet équipement l’un des fers de lance de la scène artistique contemporaine internationale et méditerranéenne !



La collection contemporaine des Musées de la Ville de Marseille est l’une des plus importantes de France, avec notamment des oeuvres de Jean-Michel Basquiat, Niki de Saint Phalle, César, Annette Messager, Robert Rauschenberg, Richard Baquié, Daniel Buren, Yves Klein… nous faisant voyager à travers 70 ans de création.