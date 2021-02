Le maire de Bron victime de jets de pierres et de bouteilles, sa voiture vandalisée

Ce mercredi soir, le maire de Bron, Jérémie Bréaud (LR) a été victime d’une agression dans le quartier de Parilly.

Au sortir d’une réunion stratégique avec les spécialistes de l’insertion des jeunes concernant la lutte contre le trafic de drogue et l’insécurité dans sa commune, la mairie a vu sa voiture être dégradée avec de gros impacts sur les vitres et le pare-brise, et des rétroviseurs arrachés.

Escorté par son équipe, le maire est alors la cible de jets de pierres, de canettes et de bâtons, mais également de menaces verbales.

“Alors que je rencontrais en fin d’après-midi à Parilly des acteurs reconnus du territoire engagés en faveur de l’insertion, de l’emploi et de la formation des jeunes, la voiture de la municipalité dans laquelle je me déplaçais avec mon équipe a été fortement endommagée sur le parking et a nécessité la venue d’une dépanneuse”, a écrit Jérémie Bréaud sur Facebook. “Puis, nous avons été la cible d’insultes, de menaces physiques et de jets de projectiles (canette, cailloux, morceaux de bois).”

Après l’intervention des équipes de sécurité, la situation est devenue plus stable.

Le maire de Bron portera plainte ce jeudi.