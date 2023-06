Le Maire de Chalon adresse un courrier à la Première Ministre

Face à l’arrivée des Jeux Olympiques 2024 et à la saturation des hébergements d’urgence, le gouvernement a annoncé dernièrement que le département de la Saône-et-Loire allait devenir un relais de l’accueil d’urgence.

Un certain nombre de réfugiés ou demandeurs d’asile habituellement logés en région parisienne devraient s’installer au sein du département.



En réaction, le maire de la ville de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, a adressé une lettre ce lundi à la Première Ministre afin de faire part de son mécontentement.



Il affirme ne pas avoir été concerté vis-à-vis de cette décision pourtant importante, et s’oppose fermement au fait que la ville de Chalon accueille de nouveaux réfugiés dans le but de désengorger la capitale.

Le maire révèle un manque de considération du gouvernement envers les élus locaux, « Tout décider de Paris sans associer les Maires revient à créer par manque de prise en compte des réalités de notre territoire des situations de grande tension » déclare-t-il dans son courrier destiné à Élisabeth Borne.