Le maire de Chassieu fait appel après l’annulation des élections

Quelques heures après l’annulation des derniers élections municipales de Chassieu, le maire sortant, Jean-Jacques Sellès, annonce son intention de faire appel.

En effet, ce mardi, le tribunal administratif de Lyon a décidé d’annuler les élections, pour cause en juin 2020 Jean-Jacques Sellès, avait été réélu à “l’âge”. Il avait obtenu le même nombre de voix que son opposante Sylvaine Coponat.

” Le Tribunal administratif me reproche d’avoir, pendant le premier confinement strict de l’année dernière, adressé à la population des documents contenant des informations pratiques et les actions mises en place par la municipalité lors de cette période inédite. Il était de mon devoir d’informer les habitants de l’évolution de la situation sanitaire et de maintenir le contact avec eux pendant cette période exceptionnelle de confinement, à une époque, d’ailleurs, où on ne savait pas si un deuxième tour des élections allait ou non avoir lieu“, se justifie Jean-Jacques Sellès.