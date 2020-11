Le maire de Givors de nouveau ciblé par des menaces de mort

Déjà menacé de mort à plusieurs reprises depuis plus de trois mois, le maire de Givors Mohamed Boudjellaba, a de nouveau été ciblé par des tags découverts à proximité du lycée Casanova de la commune.



Emmanuel Macron et Samuel Paty ont également été insultés par le biais de ces tags. “Macron fdp on va te déquapiter la tete toi et le batard de Boudjelaba, maire de mes couilles“, “Nike Paty“, “Nike la République“, les forces de l’ordre ont relevé ces inscriptions, avant de prévenir la municipalité.



Le maire de Givors a annoncé ce vendredi soir, son intention de porter plainte. “De tels actes sont inacceptables. Je les condamne fermement et souhaite que les auteurs soient retrouvés et jugés. Pour cela, après avoir échangé avec le Préfet délégué à la défense et sécurité, que je remercie, j’ai porté plainte dès ce matin pour menaces de mort et apologie du terrorisme.”



Pour rappel, en août dernier, Mohamed Boudjellaba avait notamment reçu un courrier anonyme le menaçant de mort.