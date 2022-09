Le maire de Saint-Etienne désormais suspecté de favoritisme dans un dossier culturel

Déjà embourbé dans l’affaire de chantage à la vidéo intime, le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau est désormais suspecté de favoritisme dans une affaire culturelle. Selon le Progrès, il n’aurait pas respecté la loi de l’appel d’offre lors d’un choix d’entreprise chargée d’organiser des spectacles. C’est la société C Kel Prod, selon France Info, qui aurait été avantagé quant à l’organisation des show suivants : un concert de Serge Lama et un spectacle du Plus grand cabaret du monde Patrick Sébastien. La mise en concurrence n’aurait ainsi pas été respectée puisqu’aucun appel d’offre n’a été organisé sur ces deux spectacles conséquents en termes de visiteurs et de revenus.