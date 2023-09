Le maire de Sathonay-Village est décédé

Le maire de Sathonay-Village, Jean-Pierre Calvel, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’âge de 77 ans.



Maire depuis 38 ans et ancien conseiller métropolitain, sa disparition a suscité de nombreuses réactions.



Parmi elles, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard :

« C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Jean-Pierre Calvel, Maire de Sathonay-Village, ancien député, ancien conseiller métropolitain et conseiller régional. Je salue la mémoire d’un Maire qui aimait profondément sa commune, et qui a servi ses administrés avec passion et fidélité, pendant 38 ans. Je tiens à adresser mes condoléances à sa famille, ses proches et ses administrés. »

Triste nouvelle aujourd’hui avec la disparition de mon ami et collègue Maire de #SathonayVillage Jean-Pierre Calvel. Un ami formidable, un soutien depuis 2007… Une grande perte. Toutes mes condoléances à ses proches, aux sathonards et à son équipe. pic.twitter.com/7XX25u0buz — Julien SMATI (@JulienSMATI) August 31, 2023