Le maire de Tassin-la-Demi-Lune et trois adjoints testés positifs au Covid-19

Pascal Charmot, maire de Tassin-la-Demi-Lune est confiné depuis le 12 avril ainsi que trois de ses adjoints (Jacques Blanchin, Serge Husson et Katia Péchard). Tous ont été testés positifs au Covid-19.



Alors que Pascal Charmot devait se faire vacciner le 19 avril, il se trouve contraint de rester confiné une dizaine de jours. Cependant, il reste positif et rassure la population, la mairie de Tassin restera ouverte. Avec des symptômes légers, il télétravaille depuis son domicile et le directeur général des services gère les affaires courantes en attendant son retour ainsi que celui des adjoints.