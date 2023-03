« Le Maire en direct » sera de retour à Chalon

La proximité avec le maire de Chalon-sur-Saône est indispensable afin de discuter et échanger des événements et problèmes de la ville. C’est pourquoi le dispositif « Le Maire en direct » a été mis en place une fois par mois, dans l’un des treize quartiers qui composent la ville, permettant aux Chalonnais de se réunir et de s’entretenir sans rendez-vous avec le maire.

Le jeudi 23 mars, l’événement se déroulera dans le quartier Bellevue entre 12h et 17h. Le maire souhaite instaurer des échanges privilégiés en abordant tous les sujets souhaités. Le premier entretien se déroulera de 12h à 17h dans la salle Claudius Gazelle et au même endroit à 19h pour une réunion publique.