Le maire et les policiers de Grigny visés par des tags menaçants

Le maire de Grigny a de nouveau été victime d’insultes et de menaces. Des tags ont été retrouvés dans la nuit de vendredi à samedi sur la commune. Ils visaient également les forces de l’ordre.



En juillet dernier, des tags insultants avaient déjà été trouvés à proximité du domicile de Xavier Odo. Le maire de Grigny a “immédiatement déposé plainte, en (s)on nom mais également au nom de la ville afin que les auteurs de ces faits soient rapidement retrouvés et arrêtés. Il est intolérable que dans un pays comme le nôtre nous puissions insulter et menacer ainsi les représentants de l’Etat”.



Dans son communiqué, le maire des Grigny demande à ce que “La réaction et la réponse apportées doivent être à la hauteur de l’attaque perpétrée, j’en appelle solennellement au gouvernement de Jean Castex et à son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Protégez les forces de l’ordre et les Maires, qui sont garants de l’autorité régalienne. Donnez tous les moyens pour trouver les responsables. J’en appelle solennellement à la responsabilité des autorités judiciaires : sanctionnez ces délinquants de la manière la plus ferme”.



Pour rappel, les maires de Givors, Bron, Thizy-les-Bourgs ont déjà reçu des insultes et des menaces de mort.

Une fois de + des tags insultent et menacent les FDO et le Maire de Grigny. @JeanCASTEX, @GDarmanin, @E_DupondM, quelles réponses pour ramener le calme, le respect et la Tranquillité dans nos villes du @grandlyon. pic.twitter.com/G0FLuVqYsL — ODO Xavier (@XavierODO) October 18, 2020