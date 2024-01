Le manga “Olive et Tom” va s’arrêter en avril

Le célèbre manga “Olive et Tom ” va s’arrêter après 43 ans. L’auteur du manga de football a sifflé vendredi le coup de sifflet final.



Le manga de Yoichi Takahashi avait été publié pour la première fois en 1981. La série s’arrêtera début avril, invoquant la dégradation de son état de santé et l’évolution de l’industrie du manga.



Il a indiqué dans une lettre que “Cette décision n’a pas été facile à prendre et pourrait décevoir et attrister ceux qui aiment lire Captain Tsubasa, mais j’espère que vous comprendrez ma décision”.



Le dessin animé a été diffusé dans plus de 100 pays, et les mangas se sont vendus à 90 millions d’exemplaires.

C.B.