Le marathon des vins de la Côte châlonnaise fait son grand retour

Ce week-end, les Châlonnais enfilent leurs baskets !

Jusqu’à ce dimanche, la Côte châlonnaise accueille la cinquième édition de son marathon des vins. Faisant partie des courses du challenge de la convivialité, le marathon réserve quatre jours festifs avec différentes animations, concerts, déguisements, repas copieux, mais surtout du sport. « On a voulu faire un marathon sportif, certes, mais aussi pour s’amuser », sourit Jean-Louis Gogue, président de l’événement.

Après deux journées dédiées aux collèges puis aux écoles de la région les 23 et 24 mars, le marathon de la Côte châlonnaise s’ouvre aux adultes et aux familles dès ce vendredi soir. Au programme du week-end :

Conférence-débat sur la santé, le sport et la famille le vendredi soir, suivi d’une Pasta party.

Marathon, semi-marathon et courses de 8 à 12 km toute la journée du samedi.

Grand dîner avec 450 personnes le samedi au soir.

Et enfin, le dimanche est consacré à des marches et randonnés à Montagny, entre cinq et 20 km.

« On a fait le choix de proposer plusieurs courses afin que tout le monde puisse s’inscrire et profiter de l’événement », poursuit le président du marathon. Tandis que le marathon traverse 10 villages et inverse le sens de la course habituel, le semi-marathon et les courses de 8 et 12 km s’adressent aux coureurs un peu moins confirmés. Toutes les courses ont pourtant un point en commun : elles commencent toutes à Givry.

Il n’y aura pas de gagnant à ses courses, mais plusieurs ravitaillements festifs seront servis. Comme du jambon persillé, des andouillettes, du bœuf bourguignon, des œufs meurettes ou des escargots.

Créé il y a six ans pour offrir aux Châlonnais une grande course, le Marathon des vins de la côte châlonnaise accueillera pour cette édition 4 602 coureurs, soit 1 000 de plus que l’année dernière.