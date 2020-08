Le Marathon International du Beaujolais finalement annulé

La 16e édition du Marathon du Beaujolais, qui aurait dû avoir lieu le 21 novembre prochain du côté de Villefranche, a été annulé par les organisateurs.

La décision, qui devait être prise début septembre, a été finalement entérinée un peu plus tôt. « On s’est beaucoup questionnés, mais il fallait aller vite », se désole Alain Bouhy, président des Beaujolais Runners, qui ambitionnait la venue de 20 000 coureurs cette année. Une décision « raisonnée et raisonnable », d’après le maire, Thomas Ravier.

Alain Bouhy annonce avoir préféré « privilégier la sécurité des 1 200 bénévoles mobilisés le jour J, celle des milliers de coureurs en provenance de la France entière et de nombreux pays étrangers et celle du public, toujours nombreux sur cet événement festif. »

Les organisateurs se préparent déjà à l’organisation de l’édition de 2021. « Le Marathon s’inscrit dans le temps, cette année sera blanche mais on reprend le flambeau pour les autres années », précise Alain Bouhy, qui reste optimiste.

Rendez-vous donc pour le 20 novembre 2021, avec une édition qui s’annonce « exceptionnelle, sans frontières, sans restrictions et… sans Covid-19. »