Le Marché Couvert de Villefranche maintenu… mais bien encadré

Jusqu’aux dernières mesures, le marché couvert de Villefranche-sur-Saône restait ouvert ce vendredi, samedi, dimanche et lundi. La ville a décidé d’encadrer de très près le marché pour assurer la sécurité sanitaire des forains et clients.



“A partir de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, 75 personnes sont autorisées en même temps à l’intérieur du marché couvert, pour 30 minutes de courses maximum.”



Pour le bon respect de cette règle, la ville a mis en place des mesures précises. Un seul point d’entrée au marché est autorisé (boulevard Jean Jaurès). Cette entrée sera régulée avec une queue organisée à l’extérieur selon le respect des distances sanitaires.



Le personnel devra rappeler aux clients dès leur entrée les mesures de sécurité sanitaires impératives à respecter, également rappelées sur le site du marché couvert. A l’intérieur, un comptage régulier des clients devra être effectué.