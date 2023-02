Le Marché du Street Art fait son retour à Lyon avec une édition 100% féminine

Le Marché du Street Art revient à Lyon ce weekend du 18 et 19 février à la Commune dans le 7e arrondissement de Lyon et cette-fois ci, pour une version spéciale femme. Début novembre dernier, il dévoilait sa toute première édition à Lyon. L’événement ayant connu un grand succès, s’est déroulé sur 12 jours.

10 artistes seront présentes, une vingtaine d’œuvres à vendre et avec plus de 200 prints, c’est l’événement à ne pas manquer, petite particularité, cette édition est 100% dédiée aux artistes féminines. D’une valeur allant de 30€ à des œuvres monumentales à 4 chiffres, les artistes auront le plaisir de vous faire découvrir leur travail.

Entre peintures, sérigraphies, tatouages, illustrations, elles auront l’occasion de vous présenter tout leur talent.

Vous pourrez également retrouver des grands noms du street art comme Claudine Sauvinet, Hercate, Madame J et Yarden Gaudenzy.

Au programme, vous allez assister à du live painting, des animations et des ateliers spécialement prévus pour les enfants.

L’entrée est gratuite. Le Marché du Street Art se déroule dans le food court La Commune du 7e arrondissement.