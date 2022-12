Le match amical entre l’ASSE et Troyes annulé

Le troisième et dernier match de préparation de l’ASSE avant la reprise de la Ligue 2 n’a pas eu lieu ce samedi après-midi. Une partie de la pelouse du stade Léo Lagrange était gelée à quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre à Besançon.



L’entraîneur stéphanois, Laurent Battles, voulait absolument disputer cette rencontre malgré des conditions plus que compliquées pour jouer au football. Côté Troyen, on ne souhaitait pas prendre de risques. Le prochain match des Verts se déroulera donc le 26 décembre prochain face à Annecy (17h) dans le cadre de la 16e journée de Ligue 2.

⚠️ En raison des conditions climatiques actuelles à Besançon, ne permettant pas la bonne tenue de la rencontre, le troisième et dernier match de préparation face à l'@estac_officiel est malheureusement annulé. pic.twitter.com/o9zTQPsPji — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 17, 2022