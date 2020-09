Le match entre le LOU et Bordeaux-Bègles reporté

Le match entre le LOU et Bordeaux-Bègles a été reporté. Il devait se tenir samedi mais à cause de cas de Covid-19 détectés au sein de l’effectif lyonnais, la décision a été prise de décaler la rencontre, en application du Protocole Médical Covid-19 et suite à l’avis de la Commission d’Expertise.



Le match entre le LOU et l’Union Bordeaux-Bègles est donc reprogrammé au lundi 5 octobre à 20h45. Pour rappel, le protocole établi par la Ligue nationale de rugby stipule que trois cas positifs sur sept jours entraînent automatiquement le report d’un match.



Pour rappel, les hommes de Pierre Mignoni se sont inclinés lors des deux premières journées de championnat. Pour le match de lundi, la jauge autorisée est désormais abaissée à 1 000 personnes.

À la suite des dépistages réguliers imposés par le protocole sanitaire de la LNR sur ces 7 derniers jours, + de 2 membres du groupe pro se sont révélés positifs à la COVID-19.



Placés en quatorzaine, leurs états de santé ne suscitent pas d'inquiétude.