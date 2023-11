Le match OM-OL se jouera au Vélodrome

La rencontre entre l’OM et l’OL se déroulera finalement au Vélodrome le 6 décembre, selon la LFP. « La Commission des Compétitions de la LFP a décidé, à la suite des informations et garanties transmises par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, de faire jouer la rencontre Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais, comptant pour la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats, à l’Orange Vélodrome,



On ne sait pas encore si la rencontre se déroulera à huis clos.



Pour rappel, la rencontre qui devait se tenir le 29 octobre en clôture de la 10e journée de Ligue 1 a été reportée après le caillassage du car des Lyonnais et la blessure de Fabio Grosso. Les Lyonnais avaient expliqué qu’ils souhaitaient disputer le match sur terrain neutre.



Ce jeudi matin, l’OL avait annoncé dans un communiqué faire appel de la décision de la commission de discipline de la LFP de ne pas sanctionner l’OM