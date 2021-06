Le meilleur burger de France vient de la région. Un burger nîmois mais aussi un burger stéphanois se sont partagés le premier prix de la coupe de France 2021, ce lundi à Paris.



Stéphane Giroud, du cafi ligérien avait déjà remporté le titre de

meilleur jeune boulanger de France en 2016, puis celui du meilleur croissant au beurre d’Isigny en 2019.



Pour son burger, Stéphane Giroud a décidé de miser sur les produits de la Loire et les spécialités locales préparées par ses grands-parents. Comme la « patia », spécialité des Monts du Forez, pommes de terre cuites dans la crème au four pendant toute une nuit.



Sur le bun, vous retrouvez de l’andouille de Charlieu cuite au vin, et la fourme de Montbrison en cromesquis. Le steak est préparé en persillade. Pour le pain, il a utilisé une pâte à bun avec du beurre, du lait et du sucre. Il est ensuite travaillé comme une pâte feuilletée.