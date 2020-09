Le message émouvant de la sœur de Victorine

La sœur ainée de Victorine a publié un émouvant message ce mardi soir les réseaux sociaux quelques heures après la découverte du corps de la jeune femme de 18 ans.

“Je n’ai plus de mots, je suis complètement détruite par cet énorme bouleversement qui change ma vie … J’ai le cœur déchiré. (…) Victorine était une jeune femme extraordinaire, une sœur plus qu’exemplaire, à l’écoute et toujours souriante. Victorine est déjà au paradis ❤️ Veilles sur nous mon petit ange .”

Pour rappel, Victorine avait disparu samedi soir à Villefontaine alors qu’elle rentrait chez elle. Son corps a été découvert ce lundi dans un ruisseau à proximité de l’étang de Saint-Bonnet à Villefontaine. Une enquête pour “enlèvement, séquestration et homicide volontaire” a été ouverte.



La gendarmerie de l’Isère lance un appel à témoins. Si vous avez aperçu quelque chose samedi aux alentours de 19 heures, dans ce secteur du stade de la Prairie et du hameau de Saint-Bonnet vous devez composer le numéro 0 800 200 142.