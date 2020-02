Mauvaise surprise pour les personnes qui utilisent le métro A. Les stations entre Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes ne sont plus desservies à cause d’une panne électrique.



Seules les stations entre Charpennes et Perrache fonctionnent. Des bus relais sont mis en place.



La reprise de la circulation normale est estimée à 10h15.