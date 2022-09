📅 Le planning des travaux jusqu’à fin 2022

🌃 Les lundis, mardis et mercredis en soirée à partir de 21h15

🏙 Les journées complètes des 29 et 30 octobre, puis les 27, 28 et 29 décembre

🚌 Le service sera assuré par des bus relais lors des travaux pic.twitter.com/PRc3xnbsW2