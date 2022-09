Le métro B de nouveau à l’arrêt

C’est de nouveau compliqué ce mardi matin sur la ligne B du métro. Les stations de Gare d’Oullins à Place Jean Jaurès ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation à cause d’une panne de signalisation. Des bus relais sont mis en place entre Jean Macé et gare d’Oullins. La reprise de la circulation normale est estimée à 10h.

A noter d’ailleurs que la CGT déplore une automatisation trop rapide du métro B après les incidents de répétition. Pour les syndicats, la formation du personnel s’est faite avec un temps réduit pour coller à la date du démarrage, et non au temps nécessaire pour garantir une bonne ouverture.