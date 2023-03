Le ministre de la Santé en visite ce vendredi à Lyon

Le ministre de la Santé sera dans le Rhône ce vendredi. Il dressera dans le cadre d’un comité stratégique le

bilan national de la feuille de route Santé mentale et psychiatrie lancée par le ministère de la Santé et de la Prévention en 2018.

Cette feuille de route avait ensuite été enrichie par les mesures des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, qui

se sont tenues en 2021.



François Braun échangera ensuite avec Grégory Doucet, maire de Lyon et co-président de la commission santé de France Urbaine.

Enfin, il se rendra au Vinatier dans des structures d’orientation et de soins en santé mentale ou psychiatrique, afin d’échanger avec des professionnels et des patients, ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet territorial de santé mentale (PTSM) du Rhône.