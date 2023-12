Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a proposé sa démission mais Emmanuel Macron a refusé

Suite à l’adoption de la motion de rejet préalable du projet de loi immigration à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a proposé sa démission au président de la République Emmanuel Macron ce lundi. Le chef de l’État a reçu à l’Élysée l’homme du gouvernement et a tout simplement refusé sa démission. Il lui a demandé à lui et à la Première ministre Elisabeth Borne d’effectuer des propositions à partir de ce mardi pour sortir du blocage actuel et trouver un compromis sur un “texte de loi efficace”.