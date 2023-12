Le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion Olivier Dussopt et Prisca Thevenot, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national universel, seront dans le Rhône ce vendredi 8 décembre. Ils se rendront plus précisément à l’EM Lyon Business School à Ecully où ils participeront notamment à des tables rondes à propos du mentorat dans le cadre du plan « Un jeune, un mentor ».