Le mois du numérique au Kiosque multimédia de Chalon

Dans le cadre du Mois du numérique, le kiosque multimédia de la Ville de Chalon propose deux rendez-vous tout public. Cet événement participatif a pour objectif de démocratiser le numérique et d’accompagner les personnes face au développement toujours plus rapide des technologies et des usages numériques. Le rendez-vous est fixé ce mardi soir de 18h30 à 20h30.



Une autre session aura lieu le mardi 11 octobre toujours de 18h30 à 20h30.