Le monument préféré des Français révélé ce mercredi soir

C’est depuis la Cité internationale de la langue française-Château de Villers-Cotterêts, que Stéphane Bern dévoilera ce mercredi soir, le palmarès 2023, du Monument préféré des Français. L’émission, qui est diffusée quelques jours avant les Journées européennes du Patrimoine, a sélectionné 14 monuments pour représenter leur région. Le public a voté jusqu’au 21 juillet dernier pour désigner son coup de cœur.

L’abbaye de Cluny représentera la Région Bourgogne. Fondée en 910 par Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine et comte de Mâcon, l’abbaye bénédictine de Cluny connaît un exceptionnel rayonnement sur l’Europe, aussi bien politique, artistique que religieux.



Entre le Xe et XIIe siècle, elle devient le centre d’un empire monastique européen dont l’autorité s’étend sur plus de 10 000 moines.