Le monument préféré des Français révélé ce mercredi soir

C’est depuis la Cité internationale de la langue française-Château de Villers-Cotterêts, que Stéphane Bern dévoilera ce mercredi soir, le palmarès 2023, du Monument préféré des Français. L’émission, qui est diffusée quelques jours avant les Journées européennes du Patrimoine, a sélectionné 14 monuments pour représenter leur région. Le public a voté jusqu’au 21 juillet dernier pour désigner son coup de cœur.

Pour la région Provence-Alpes-Côte-D’azur ce sont les sites antiques de Vaison-la-Romaine qui ont été retenus.



Il s’agit de l’ensemble archéologique le plus important de France. Vestiges des maisons privées de riches familles et des quartiers commerçants, théâtre antique, mosaïques, thermes publics, somptueuses villas, pont gallo-romain… Ce patrimoine antique est accompagné du musée archéologique Théo Desplans pour mettre en lumière la statuaire et les objets du quotidien au temps des Gallo-Romains.