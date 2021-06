Le moral des ménages au plus haut depuis 15 mois

Le moral des ménages a “augmenté nettement” en juin, selon des données publiées ce mardi par l’Insee.



Il atteint son plus haut niveau depuis 15 mois et le début des restrictions sanitaires contre le Covid-19.



Davantage de ménages se montrent optimistes sur leur situation financière future et ils sont nettement plus nombreux à juger opportun de faire des achats importants.



Dans le même temps, la part des ménages jugeant opportun d’épargner a reculé (-4 points), mais reste “très au-dessus de sa moyenne”, détaille l’Insee.