Le moustique tigre de retour dans la région

Le retour de la période estivale va de pair avec le retour du moustique tigre (ou Aedes albopictus) qui aime les environnements chauds et humides.

En 2018 il était présent dans 42 départements de France métropolitaine pour 51 départements en 2019. La tendance prolifique de ce dernier se confirme avec l’année 2020.

En effet, ce sont 57 départements qui ont été placés en “vigilance rouge” comme le Rhône, l’Ain ou l’Isère, ce qui signifie que le moustique tigre y est implanté et actif.

Certains départements subsistent en “vigilance jaune” ce qui correspond à une surveillance entomologique du moustique ( étude de l’insecte. ) D’autres sont encore en “vigilance orange” soit sur le point d’être colonisés.

Reconnaissable à ses rayures blanches et noires et malgré sa petite taille (pas plus de 5mm) il peut transporter de nombreuses maladies graves comme le chikungunya, la dengue ou le virus Zika.

Afin de vous protéger de ce moustique, supprimé toutes les eaux stagnantes dans votre jardin ou sur votre balcon car c’est là qu’il pond ses oeufs. Si vous rencontrez cet insecte il est important de le signaler.