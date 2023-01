Le Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne va fermer pour un an

Le musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole va fermer au public pour un an de travaux à partir du 11 avril.



Le temps des travaux, une installation éphémère permettra au musée de maintenir une programmation artistique et culturelle. “Une offre de médiation nomade sera ouverte à tous les publics habituellement accueillis au musée : scolaires, étudiants, seniors, personnes hospitalisées… Chaque action de médiation permettra d’activer des œuvres de la collection avec pour objectif d’intervenir dans les 53 communes de la métropole.”



Dans un communiqué, le musée indique que “Pendant 35 ans, les centrales de traitement d’air du bâtiment ont maintenu le climat assurant la bonne conservation des œuvres. Pendant 35 ans, les murs et cimaises ont été peints, percés, colmatés, repeints des centaines de fois pour présenter au public près de 400 expositions. Pendant 35 ans, plus de deux millions de visiteurs ont arpenté les 3 000 m² de salles d’expositions. Première étape de l’avenir ambitieux du MAMC+, les sols, les cimaises et les centrales climatiques du bâtiment signé Didier Guichard, doivent aujourd’hui être réhabilités ou remplacés. “