Le musée des Confluences dévoile son programme pour cet été

Le musée des Confluences révèle son programme pour la saison estivale. Danse, musique, cirque et animations pour les plus jeunes sont de mises.

Réouvert depuis le 2 juin dernier, le musée des Confluences compte rattraper le temps perdu à cause du coronavirus. Cet été “le musée va à la rencontre des publics pour toucher les plus fragiles et sensibiliser ceux qui pensent que le musée n’est pas fait pour eux.“

“Le musée en terrasse”

Inédit cette année, le musée propose des rendez-vous dans le jardin et en terrasse ombragée. Plusieurs événements sont organisés du 29 juin jusqu’au 12 juillet inclus. Concerts, spectacles de danse et représentations de cirque se partagent la grille de programme.

Médiation culturelle et scientifique

Tout l’été, la médiation “Un temps pour vous” sera présentée tous les jours du 27 juin au 30 août. L’activité dure 20 minutes et se déroule en extérieur, près des bassins extérieurs du musée.

Egalement, sur la période Juillet-Août, les médiateurs du musée se rendront dans différents centres de loisirs ou sociaux. Des animations (lecture de contes, énigmes et expériences scientifiques) seront proposées aux enfants de 2 à 16 ans.